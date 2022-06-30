Унаслідок ворожого обстрілу Слов'янська касетними боєприпасами поранено шестеро людей

Вибухи пролунали на вулицях Батюка та Вільній.

LB.ua в Google News

Фото: Національна поліція України у Telegram

Наслідки обстрілів на Донеччині. Ілюстративне фото

Сьогодні окупанти обстріляли Слов’янськ касетними боєприпасами. Внаслідок ворожих обстрілів отримали поранення шестеро цивільних.

Про це повідомив у Telegram начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

“Сьогодні, 30 червня, Слов’янськ знову зазнав обстрілу касетними боєприпасами. Вибухи пролунали на вулицях Батюка та Вільній. Поранення отримали шестеро людей”, – написав Вадим Лях.

Нагадаємо, 26 червня голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив про те, що російські окупанти стягують сили до Слов’янська.