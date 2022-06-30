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Унаслідок ворожого обстрілу Слов'янська касетними боєприпасами поранено шестеро людей

Вибухи пролунали на вулицях Батюка та Вільній.

Унаслідок ворожого обстрілу Слов'янська касетними боєприпасами поранено шестеро людей
Наслідки обстрілів на Донеччині. Ілюстративне фото
Фото: Національна поліція України у Telegram

Сьогодні окупанти обстріляли Слов’янськ касетними боєприпасами. Внаслідок ворожих обстрілів отримали поранення шестеро цивільних.

Про це повідомив у Telegram начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

“Сьогодні, 30 червня, Слов’янськ знову зазнав обстрілу касетними боєприпасами. Вибухи пролунали на вулицях Батюка та Вільній. Поранення отримали шестеро людей”, – написав Вадим Лях.

Нагадаємо, 26 червня голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив про те, що російські окупанти стягують сили до Слов’янська.

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