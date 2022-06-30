Нині найскладніша обстановка склалася на Харківському, Лисичанському, Бахмутському напрямках, – Мотузяник

Успіхи України на фронті та міжнародній арені та обʼєднання в коаліцію з іноземними партнерами окупанти сприймають дуже чутливо. Вони стають непередбачуваними варварами.

Свідченням цього є ракетний терор – удари по Києву, Кременчуку, Харкову та інших містах. Про це на брифінгу повідомив речник міністерства оборони Олександр Мотузяник.

"Ми встановлюємо особи всіх російських окупантів, які чинять терор на українській землі. Притягнення їх до відповідальності – ще одна наша важлива місія", – зазначив він.

Мотузяник зазначив, що, за інформацією ГУР Міноборони, зараз противник зосередився на встановленні контролю над Донеччиною і Луганщиною. Найскладніша обстановка склалася на Харківському, Лисичанському, Бахмутському напрямках.

На території Білорусі РФ продовжує утримувати ракетні підрозділи та літаки оперативно-тактичної авіації, які залучаються до ударів по обʼєктах в Україні. Росія продовжує застосовувати високоточну зброю, аби завадити постачанням військової допомоги.

Росіяни також знімають зі зберігання зразки своєї техніки. З квітня по всій Росії включно з найвіддаленішими регіонами знімають і відновлюють техніку та озброєння.

У Маріуполі та більшості захоплених наших територій практично всі запаси продуктів і товарів першої необхідності вичерпано, нових поставок Росія не робить. Тим часом там ростуть ціни на всі групи товарів. Окупанти активно намагаються вивести з обігу гривні і навʼязати рублі.

Нагадаємо, в Херсонській області окупанти взяли під контроль низку обʼєктів Херсонобленерго. Вони чинять тиск на працівників комунальних і державних підприємств.