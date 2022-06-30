ООН задокументувала 270 випадків незаконного утримання цивільних окупантами

У Місії підтверджують факти катувань та знущання з українців на непідконтрольних територіях. Хоча агресор не допускає міжнародні організації для моніторингу, що є порушенням прав людини.

Про це на брифінгу повідомила Голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер, передає кореспондент LB.

“Ми задокументували 270 випадків, коли цивільних утримують чи вони зникають. Це робить Росія. Незаконно утримує громадян України. Ми працюємо над цими випадками. Ми закликаємо РФ випустити всіх цивільних, яких вони утримують. Деяких вже випустили. Але ми знаємо, що багато з цих людей ще незаконно утримують. Просимо відпустити їх. Та закликаємо міжнародну спільноту долучитися до діалогу, щоб цивільні були звільнені”, – заявила вона.

Богнер наголосила, що Місія ООН також підтверджує факти катувань цивільних на непідконтрольних територіях. Все це є порушенням норм міжнародного права.

“Ми намагалися відстежувати ситуацію в Маріуполі. Коли Росія ще не мала повного доступу до території. На жаль, наразі ми не маємо повного доступу для моніторингу ситуації. Тому це віддалений моніторинг. Ми говоримо з людьми, які виїхали з міста. Я розумію, що ті, хто зараз там керують, надають якусь допомогу людям. Зрозуміло, що її недостаньо. Бо у міста багато потреб. У нас занепокоєння щодо свободи переміщення містом та зони фільтрації, яку проходять люди, що хочуть залишити місто чи повернутися. Повної інформації щодо цієї системи немає. Але ми розуміємо, що ті, хто не проходить процес фільтрації, можуть бути затримані, їх утримують у зонах, як у Донецьку. В таких місцях на сході, що контролюються Росією, людей катували, погано годували та ставилися до них. Викликає занепокоєння, що такі дії продовжуються”, – зазначила вона.

Голова Моніторингової місії ООН з прав людини закликала російську сторону надати доступ для міжнародних організацій та недопущення катувань над людьми.

Нагадаємо, за даними Організації Об'єднаних Націй, в результаті вторгнення Росії майже 16 млн українців потребують гуманітарної допомоги. За попередніми даними, близько 5 тис. цивільних – вбиті, ще 5 тис. – поранені.