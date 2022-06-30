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Залужний підтвердив втечу окупантів з острова Зміїний

Головнокомандувач ЗСУ подякував конструкторам та виробникам української самохідної гаубиці “Богдана”, яка відіграла важливу роль у звільненні острова. 

Залужний підтвердив втечу окупантів з острова Зміїний
Фото: Анна Андрієвська

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив, що російські окупанти залишили острів Зміїний.

Він повідомив, що ворог не витримав вогню наших артилерійських, ракетних та авіаційних ударів.

"Дякую захисникам Одещини, які вжили максимальних заходів для звільнення стратегічно важливої ділянки нашої території. Низький уклін конструкторам та виробникам української самохідної гаубиці “Богдана”, яка відіграла важливу роль у звільненні острова. Подяка іноземним партнерам за надані засоби ураження", – наголосив Залужний.

Острів Зміїний було захоплено росіянами 24 лютого. Вони намагались схилити українських захисників, які перебували на острові, до співпраці та обіцяли їм високі зарплати. Захисники рекомендували російському військовому кораблю піти за відомою адресою. 

Після захоплення ворог розмістив на острові свою техніку, зокрема ракетні комплекси. Українців взяли в полон. 

У червні сили оборони України почали спецоперацію зі звільнення острова. 21 червня по ньому завдали удару із застосуванням різних сил та способів ураження. Те, що окупанти гордо називали острівним гарнізоном, зазнало втрат. Росіяни позбулися зенітно-ракетного комплексу та радіолокаційної станції.

Операція зі знищення окупантів і техніки продовжувалась. 30 червня Оперативне командування "Південь" повідомило, що вночі українські захисники в межах військової операції завдали ракетних і артилерійських ударів по острову Зміїний. Росіяни поспіхом евакуювалися двома швидкісними катерами, і, ймовірно, залишили острів.

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