"Ці гаубиці здатні вражати цілі на відстані до 40 км".

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів про роботу сучасних польських самохідних гаубиць Krab на службі в Збройних силах.

Залужний зазначив, що максимальна скорострільність САУ AHS Krab становить 6 пострілів за хвилину. Також доступна стрільба серіями снарядів.

"Практична скорострільність у бойових умовах, за яких екіпаж може ефективно працювати протягом тривалого часу, становить 2 постріли за хвилину. Ці гаубиці здатні вражати цілі на відстані до 40 км", - розповів Головнокомандувач.

Фото: Facebook/Головнокомандувач ЗС України

Фото: Facebook/Головнокомандувач ЗС України

Фото: Facebook/Головнокомандувач ЗС України

Він підкреслив, що гаубиці успішно працюють на передовій.

Фото: Facebook/Головнокомандувач ЗС України

"Збройні Сили України щиро вдячні польському народу за дієву підтримку і допомогу. Ми відчуваємо ваше надійне плече!", - наголосив Залужний.

Нагадаємо, Норвегія через Британію передасть Україні реактивні установки M270, а Німеччина та Нідерланди надішлють шість САУ "Panzerhaubitze 2000".