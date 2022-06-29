Від російського обстрілу Криворізької ТЕС станція отримала певні пошкодження, - Вілкул

Внаслідок обстрілу росіянами Криворізької ТЕС вона отримала “певні пошкодження”.
Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на голову Криворізької військової адміністрації Олександра Вілкула.
Він додав, що попри обстріл “енергетична безпека регіону підтримується”.
“Це був обстріл зі ствольної артилерії з боку окупаційних військ. Швидше за все, це були гаубиці 152 мм. Це просто в рамках терору", – зазначив Вілкул.
Нагадаємо, 28 червня російські загарбники завдали удару по території Криворізької ТЕС.
Як раніше повідомлялось, у Кривому Розі лише офіційно зареєстровано понад 48,5 тисячі переселенців, реальна цифра понад 60 тисяч.