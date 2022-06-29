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Щоб не воювати, російські загарбники ламають собі на руках пальці, - перехоплення СБУ

Українська спецслужба нагадала рашистам, що вони можуть здатися в полон.

Щоб не воювати, російські загарбники ламають собі на руках пальці, - перехоплення СБУ
Фото: тг канал Белгород Новости

Російські окупанти, щоб не воювати в Україні, вирішили себе калічити.

Перехоплену розмову такого змісту оприлюднила Служба безпеки України.

"Ему домой срочно надо было. Но его не отпустили. Он приходит: "че делать?" Я говорю, ну, есть, конечно, предложение – у нас бита есть там, трофейная, давай, говорю, тебе палец сломаю. Он говорит: "ну давай!". Я ему и ударил", – розповів батькові загарбник, підрозділ якого дислокується в Харківській області.

Щоправда, після першого удару медики виявили тільки забій. Тож окупанту завдали ще одного удару.

"Все – через непереборне бажання втекти з війни додому… СБУ нагадує про ще один, не травматичний спосіб: російські солдати можуть здатися в полон і зберегти своє життя, якщо зателефонують на гарячу лінію 2402", - зазначили в українській спецслужбі.

Нагадаємо, раніше на Харківщині загарбники шукали за українськими патронами, щоб здійснити самостріл, видати це за бойове поранення і втекти в РФ.

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