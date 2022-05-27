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У Харківській області росіяни шукають українські патрони для "самострілів" і викрадають мирних жителів, - ГУР

Найчастіше зникають чоловіки від 18 до 60 років і молоді жінки.

У Харківській області росіяни шукають українські патрони для "самострілів" і викрадають мирних жителів, - ГУР
Фото: Макс Левин

На Харківщині російські окупанти шукають українські патрони. Також в області почастішали випадки зникнення людей.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Так, у с. Шевченкове рашисти шукали на місцевому ринку точки продажу українських патронів. 

"Причину свого інтересу пояснюють бажанням здійснити "самостріл", видаючи його за бойове поранення. Сподіваються, що це дасть можливість повернутися додому", - зазначили в ГУР.

Тим часом у Куп’янську, Великому Бурлуку, Шевченковому та Ізюмі почастішали випадки зникнення жителів. У розвідці кажуть - найчастіше це чоловіки від 18 до 60 років і молоді жінки. 

"Зникнення пов’язують з "роботою" співробітників російських спецслужб на окупованій частині області. Наразі всі шляхи виїзду на підконтрольні Україні території заблоковано. Автомобілі, якими люди намагаються евакуюватися, ретельно фільтрують і повертають назад", - повідомили в ГУР.

Нагадаємо, на початку квітня українська розвідка повідомляла, що під час мобілізації в Росії зафіксовано масові відмови, а також самокаліцтва і переховування від призову.

У Генштабі ЗСУ неодноразово повідомляли про те, що в росармії почастішали випадки нових способів уникнення участі в бойових діях. Особовий склад вдається до дезертирства, здачі в полон і самокаліцтва.

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