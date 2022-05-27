Росармія обстріляла Гуляйполе в Запорізькій області, поліція фіксує наслідки руйнувань, - ОВА

Значних ушкоджень зазнали приватні будинки і територія одного з місцевих приватних підприємств.

26 травня російські загарбники знову обстріляли Гуляйполе в Запорізькій області.

Про це повідомили в пресслужбі Запорізької ОВА.

"Унаслідок збройної атаки значних ушкоджень зазнали приватні будинки мирних жителів, а також територія одного з місцевих приватних підприємств. У домівках вибито вікна та двері, пошкоджено шиферне покриття на дахах. Зруйновано прибудинкову територію, гаражі та інші господарчі будівлі. Від артилерійського обстрілу пошкоджено складські та ангарські приміщення приватного підприємства, від уламків ракет посічено стіни та автомобілі, які стояли на території виробництва", - розповіли в адміністрації.

Правоохоронці зафіксували наслідки руйнувань від ворожих обстрілів. Зібрані матеріали, як зазначили в ОВА, поліція передала в місцеве управління СБУ. Вирішуватимуть питання про відкриття кримінального провадження за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України - порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, за інформацією Міноборони України, сьогодні на Новопавлівському та Запорізькому напрямках російська армія вела вогонь по позиціях українських захисників і завдала авіаударів із Су-25.

Також в адміністрації нині повідомили, що в Мелітополі загарбники планують роздавати російські паспорти, фермери продають запаси зерна.