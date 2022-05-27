Лукашенко доручив Міноборони створити в Білорусі "народне ополчення"

"Ми чудово розуміємо, що кількість захисників нашої батьківщини в рази збільшиться".

Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, доручив створити в країні "народне ополчення".

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Міністерства оборони республіки.

Очільник відомства Віктор Хренін запевнив, що для виконання завдання ресурсів достатньо – і людей, і озброєння.

"Ми чудово розуміємо, що кількість захисників нашої батьківщини в рази збільшиться. Для нас це вкрай важливо, особливо за нинішньої ситуації, щоб ми змогли продемонструвати, що не треба сунутися, бо відповідь буде адекватною, якщо хтось прийде на нашу землю", – заявив міністр оборони.

Нагадаємо, напередодні Лукашенко наказав створити нове оперативне командування збройних сил Білорусі на українському напрямку – південне крило.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила про те, що залишається загроза використання Білорусі для ударів по Україні під приводом проведення навчань. Так само залишається загроза використання Придністровського регіону Молдови для завдання ударів по Україні.