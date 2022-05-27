США конфіскували іранську нафту з російського судна в Егейському морі, – ЗМІ

США конфіскували іранську нафту з російського судна поблизу грецького острова Еввія в Егейському морі.

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на AP та Reuters, що у свою чергу посилаються на власні джерела у Греції.

Після “судового втручання влади США щодо вантажу корабля” наразі триває процес “передачі” нафти за кошти уряду США, інформує чиновник, який захотів залишитися анонімом.

Грецька влада тимчасово затримала судно ще 15 квітня, коли стало на якір біля порту Карістос на острові Еввія. Тоді він слідував під російським прапором і складався з 19 росіян – членів екіпажу.

Берегова охорона Греції заявила, що його заарештували через підозри у порушенні санкцій ЄС, запроваджених проти Росії через війну в Україні.

“Поки невідомо, чи конфіскація відбулася тому, що це іранська нафта, яка підпадала під санкції США, або ж дії були викликані санкціями щодо танкера, який нещодавно змінив назву з Pegas на Lana і з 1 травня плаває під іранським прапором”, – йдеться у повідомленні.

Джерело в міністерстві судноплавства Греції, яке цитує Reuters, повідомило, що міністерство юстиції США “поінформувало Грецію, що вантаж на судні – іранська нафта”.

25 травня Сполучені Штати заявили, що російська влада і державні компанії допомагають іранському “Корпусу вартових ісламської революції” займатися контрабандою нафти та відмивати кошти, через що вирішено запровадити санкції.

Нагадаємо, як повідомив Bloomberg, покупці російської нафти в Азії змушені йти на вигадки, щоб підтримувати потоки постачання. Це повʼязано з тим, що все більша кількість судновласників уникає нафти з РФ, щоб не зіткнутися з потенційними наслідками санкцій. Замість великих танкерів для постачання нафти з російського порту Козьміно тепер використовують невеликі судна.