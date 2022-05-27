Поліція Київщини затримала групу "мародерів"
Поліція Київщини затримала групу "мародерів"
Білорусь знімає зі зберігання озброєння та військову техніку, - Генштаб
Білорусь знімає зі зберігання озброєння та військову техніку, - Генштаб
Яких збитків зазнає Китай через російсько-українську війну
Яких збитків зазнає Китай через російсько-українську війну
Гаубиці FH70 калібру 155 мм уже нищать ворога на передовій, – ОК "Захід"
Гаубиці FH70 калібру 155 мм уже нищать ворога на передовій, – ОК "Захід"
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
В України є потужний важіль впливу на Угорщину - нафтопровід "Дружба", - Зеркаль
В України є потужний важіль впливу на Угорщину - нафтопровід "Дружба", - Зеркаль
90 днів великої війни. Чи навчили вони світ?
90 днів великої війни. Чи навчили вони світ?
В Бучі встановили модульні будинки для родин, які втратили житло
В Бучі встановили модульні будинки для родин, які втратили житло
Російські військові обстріляли Харків: восьмеро людей загинули, серед них - 5-місячне немовля (доповнено)
Російські військові обстріляли Харків: восьмеро людей загинули, серед них - 5-місячне немовля (доповнено)
ГоловнаСвіт

США конфіскували іранську нафту з російського судна в Егейському морі, – ЗМІ

Грецька влада тимчасово затримала судно ще 15 квітня.

США конфіскували іранську нафту з російського судна в Егейському морі, – ЗМІ
Ілюстративне фото

США конфіскували іранську нафту з російського судна поблизу грецького острова Еввія в Егейському морі.

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на AP та Reuters, що у свою чергу посилаються на власні джерела у Греції.

Після “судового втручання влади США щодо вантажу корабля” наразі триває процес “передачі” нафти за кошти уряду США, інформує чиновник, який захотів залишитися анонімом.

Грецька влада тимчасово затримала судно ще 15 квітня, коли стало на якір біля порту Карістос на острові Еввія. Тоді він слідував під російським прапором і складався з 19 росіян – членів екіпажу.

Берегова охорона Греції заявила, що його заарештували через підозри у порушенні санкцій ЄС, запроваджених проти Росії через війну в Україні.

“Поки невідомо, чи конфіскація відбулася тому, що це іранська нафта, яка підпадала під санкції США, або ж дії були викликані санкціями щодо танкера, який нещодавно змінив назву з Pegas на Lana і з 1 травня плаває під іранським прапором”, – йдеться у повідомленні.

Джерело в міністерстві судноплавства Греції, яке цитує Reuters, повідомило, що міністерство юстиції США “поінформувало Грецію, що вантаж на судні – іранська нафта”.

25 травня Сполучені Штати заявили, що російська влада і державні компанії допомагають іранському “Корпусу вартових ісламської революції” займатися контрабандою нафти та відмивати кошти, через що вирішено запровадити санкції.

Нагадаємо, як повідомив Bloomberg, покупці російської нафти в Азії змушені йти на вигадки, щоб підтримувати потоки постачання. Це повʼязано з тим, що все більша кількість судновласників уникає нафти з РФ, щоб не зіткнутися з потенційними наслідками санкцій. Замість великих танкерів для постачання нафти з російського порту Козьміно тепер використовують невеликі судна.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також