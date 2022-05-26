ЄС, США і Великобританія створили консультативну групу щодо розслідування воєнних злочинів росіян в Україні

США разом із Євросоюзом та Великобританією оголосили про створення Консультативної групи щодо розслідувань злочинів російських військових під час війни в Україні.

В основному група базуватиметься в Польщі та включатиме міжнародних спеціалістів, зокрема прокурорів та судмедекспертів. Вони надаватимуть консультації та будуть допомагати українській владі збирати докази і складати обвинувальні акти, пише Washington Post із посиланням на заяву Держдепу.

"Дуже важливо забезпечити, щоб усі винні в жахливих злочинах, скоєних під час неспровокованої російської військової агресії в Україні, постали перед судом. Не може бути безкарності за воєнні злочини", – наголосив очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова говорила, що Україна розслідує понад 13 000 повідомлень про воєнні злочини.

Нагадаємо, цього тижня вирок отримав перший російській військовий, що постав перед судом з моменту повномасштабного вторгнення в Україну. До довічного увʼязнення за розстріл мирного українця засудили командира відділення 4 танкової Кантемирівської дивізії Московської області Шишимаріна.