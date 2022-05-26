Штайнмаєр закликав Путіна вивести війська з України та піти на прямі переговори з Зеленським

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр звернувся до президента РФ Володимира Путіна із закликом негайно вивести війська з України.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Виявіть повагу до суверенітету України, припиніть бойові дії. Пане Путін, припиніть страждання та руйнування в Україні! Виведіть свої війська! І не відмовляйтеся від прямих і серйозних переговорів з президентом Зеленським!" - сказав Штайнмаєр, виступаючи з нагоди Дня німецьких католиків у Штутгарті.

Штайнмаєр також звернув увагу на те, що війна Путіна зачіпає не лише людей в Україні - через те, що Росія блокує в українських портах експорт мільйонів тонн зерна, світові ціни на нього різко зросли.

"Багатьом регіонам світу найближчими місяцями загрожують голод і смерть, особливо у Східній і Південній Африці", - попередив він.

Нагадаємо, Штайнмаєр на початку квітня заявив, що "визнає власні помилки" у політиці щодо Росії. Він також визнав, що його прихильність до "Північного потоку-2" була "явною помилкою". Президент Німеччини пояснював, що його оцінка полягала в тому, що Путін не допустить повного економічного, політичного та морального руйнування своєї країни через своє імперське божевілля. Я помилявся, як і інші", - говорив Штайнмаєр.

Він також обіцяв, що Німеччина буде постачати Україні зброю до зони воєнних дій попри те, що країна донедавна сповідувала "філософію безпеки". Німеччина вже відправила в Україну нову партію протитанкових гранатометів і мін. Однак, за даними видання Spiegel, перші танки від Німеччини Україна отримає в липні.