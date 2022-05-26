Росіяни обстріляли Сумщину та Чернігівщину і намагаються повністю захопити Лиман, – Генштаб ЗСУ

Ворожі спроби наступу в районах Комишувахи, Липового і Нагірного успіху не мали.

Російські війська продовжують наступ у Східній операційній зоні і ракетні та авіаудари по обʼєктах інфраструктури в різних регіонах України.

На Волинському і Поліському напрямках білоруські збройні сили проводять командно-штабні та мобілізаційні тренування. Зберігається імовірність ракетних та авіаударів з території Білорусі, повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ на початку 92-ї доби героїчного протистояння українського народу російському вторгненню.

Також у Білорусі продовжують ліквідовувати наслідки дислокації російських військ, залучених до бойових дій проти України. Білоруси проводять заходи для запобігання незаконному обігу зброї та боєприпасів, які могли бути втрачені російськими підрозділами.

"На Сіверському напрямку ворог здійснює заходи прикриття ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях і недопущення перекидання наших військ на інші загрозливі напрямки", – зазначили в повідомленні.

Російські війська знову вели вогонь по Сумщині та Чернігівщині. З мінометів калібру 120 мм і ствольної артилерії окупанти обстріляли Бачівськ, Краснопілля (Сумщина) і Заріччя (Чернігівщина).

На Слобожанському напрямку ворог систематично обстрілює райони зосередження наших військ. Також удару завдали по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Тернова та Черкаські Тишки.

У районі Ізюма росіяни намагаються покращити тактичне положення і відновити наступ на Словʼянськ. Чепіль, Довгеньке, Курулька, Богородичне і Студенок обстріляні з артилерії, мінометів, танків і реактивних систем залпового вогню.

На Донецькому напрямку головні зусилля росіян зосередженні на взятті під повний контроль Лимана та спробах покращити тактичне положення біля Сєвєродонецька й Авдіївки. Ворог активно застосовує радіоелектронну боротьбу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Росіяни також задіяли артилерію та штурмову авіацію проти позицій наших підрозділів та цивільної інфраструктури регіону.

Ворог намагається закріпитись у районі Сєвєродонецька. Вів безуспішні штурмові дії в напрямку населеного пункту Устинівка.

На Бахмутському напрямку бойові дії тривають. Противник безуспішно здійснив спроби наступу в районах Комишувахи, Липового і Нагірного.

На Авдіївському напрямку окупанти вели штурмові дії в районах Красногорівки, Кам’янки, Авдіївки та Пісків, успіху не мали.

На Новопавлівському напрямку росіяни здійснили спробу наступу біля Золотої Ниви, але зазнали втрат і відійшли. На Запорізькому обстріляли з артилерії райони населених пунктів Новопіль, Чарівне, Оріхів та Камʼянку.

На Миколаївському ворог намагається покращити тактичне положення і забезпечити вихід на адмінкордони Херсонщини. Біля Таврійського проводив штурм, але успіху не мав.

На Криворізькому напрямку російські окупанти безуспішно намагалися вести штурмові дії в районі населеного пункту Миколаївка. Обстрілювали цивільну інфраструктуру поблизу Осокорівки, Трудолюбівки і Добрянки.

Противник продовжив інженерне обладнання позицій в районах населених пунктів Чорнобаївка, Правдине, Зоря.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито десять атак ворога, знищено чотири танки, дві артилерійські системи, бронетранспортер, автомобіль та одну одиницю спеціальної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони знищили п’ять БпЛА типу “Орлан-10”.

Ударна авіація Повітряних сил Збройних сил України завдала удару по позиціях противника – знищено особовий склад і до десяти одиниць легкоброньованої техніки. Наші винищувачі перехопили та збили дві крилаті ракети.

Нагадаємо, одна з ракет була збита в Хмельницькій області. Вона упала в полі, ніхто не постраждав.