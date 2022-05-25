90 днів великої війни. Чи навчили вони світ?
90 днів великої війни. Чи навчили вони світ?
Чехія передала Україні бойові гелікоптери Мі-24
Чехія передала Україні бойові гелікоптери Мі-24
Чому Україна не поступиться: відповідь The New York Times
Чому Україна не поступиться: відповідь The New York Times
Нацгвардієць знищив другий російський літак за місяць
Нацгвардієць знищив другий російський літак за місяць
Епіфаній проситиме Вселенського Патріарха позбавити Кирила (Гундяєва) престолу
Епіфаній проситиме Вселенського Патріарха позбавити Кирила (Гундяєва) престолу
Білорусь знімає зі зберігання озброєння та військову техніку, - Генштаб
Білорусь знімає зі зберігання озброєння та військову техніку, - Генштаб
Австралія з новим прем’єром. Як зміниться зовнішня політика п’ятого континенту
Австралія з новим прем’єром. Як зміниться зовнішня політика п’ятого континенту
Гаубиці Caesar вже на передовій, - Залужний
Гаубиці Caesar вже на передовій, - Залужний
Через війну в Україні Угорщина вводить з 25 травня надзвичайний стан
Через війну в Україні Угорщина вводить з 25 травня надзвичайний стан
ГоловнаСуспільствоВійна

В Бучі встановили модульні будинки для родин, які втратили житло

Житлові блоки надала Польща.

В Бучі встановили модульні будинки для родин, які втратили житло
Фото: Армія Inform

У Бучі Київської області встановлюють модульні будинки для людей, які втратили свої домівки через широкомасштабне російське вторгнення в Україну.

Про це повідомило видання “Армія Inform”. 

“Спонсором та постачальником житлових блоків виступила Польща за програмою #PolandFirstToHelp. Такі будиночки встановлюють у багатьох регіонах Україні, зокрема у Львівській, Чернігівській, Київській областях”, - йдеться у повідомленні.

У кожному блоці будинка знаходяться кухня та їдальня, санвузли та душові. 

В кімнатах є спальні місця для 4 осіб та необхідні меблі. 

Найближчим часом у ці модульні будинки зможуть заселитися понад 350 людей.

Раніше повідомлялось, що у Бородянці Київської області встановили модульні будинки для співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій та волонтерів, які розбирають завали.

Нагадаємо, 11 травня в Ірпені на території санаторію «Дубки» почало роботу наметове містечко для людей, які втратили своє житло. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також