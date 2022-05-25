В Бучі встановили модульні будинки для родин, які втратили житло

У Бучі Київської області встановлюють модульні будинки для людей, які втратили свої домівки через широкомасштабне російське вторгнення в Україну.

Про це повідомило видання “Армія Inform”.

“Спонсором та постачальником житлових блоків виступила Польща за програмою #PolandFirstToHelp. Такі будиночки встановлюють у багатьох регіонах Україні, зокрема у Львівській, Чернігівській, Київській областях”, - йдеться у повідомленні.

У кожному блоці будинка знаходяться кухня та їдальня, санвузли та душові.

В кімнатах є спальні місця для 4 осіб та необхідні меблі.

Найближчим часом у ці модульні будинки зможуть заселитися понад 350 людей.

Раніше повідомлялось, що у Бородянці Київської області встановили модульні будинки для співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій та волонтерів, які розбирають завали.

Нагадаємо, 11 травня в Ірпені на території санаторію «Дубки» почало роботу наметове містечко для людей, які втратили своє житло.