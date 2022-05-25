Головне за день. Середа, 25 травня

Важкі бої на сході, Білорусь на марші, примусова паспортизація українців та візи для росіян. Яким запам’ятається 91-й день повномасштабної війни.

Російська Федерація у війні проти України використала вже 60 відсотків своїх запасів високоточної зброї, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

Сьогодні Росармія зазнала втрат і в техніці, зокрема в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", де українські захисники знищили також 62 російських загарбників.

Водночас ситуація на сході дуже важка. За повідомленням очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, росіяни окупували вже 95% території Луганщини. Бої ведуться на околицях Сєвєродонецька. На думку Гайдая, найближчий тиждень стане вирішальним.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Білорусь знімає зі зберігання озброєння та військову техніку. Наприкінці травня на полігонах у Брестській, Вітебській, Гродненській, Мінській та Могильовській областях Білорусі заплановано проведення практичних дій підрозділів збройних сил. За планом заходів передбачається зняття зі зберігання військової техніки та здійснення маршів.

Премʼєр-міністр Білорусі Роман Головченко зі свого боку підтвердив, що республіка постачає Росії зброю.

Єврокомісія внесла порушення санкційного режиму до списку злочинів ЄС, відтак тих, хто намагатиметься їх обійти, каратимуть.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не піде на Мінськ-3 і не збирається віддавати Росії південь і схід. Так Подоляк відповів тим європейським політикам, які пропонують Україні, за його виразом, "нову адженду: припинення вогню, заморожений конфлікт і здачу частини територій заради миру".

Тим часом Путін підписав указ про спрощену видачу паспортів РФ жителям Запорізької та Херсонської областей, що фактично означає примусову паспортизацію українців на окупованих територіях. Російські паспорти почали блискавично видаватися, а точніше – нав’язуватися мешканцям зокрема Херсона і Маріуполя. "Топновина про паспорти Росії для Херсона і Запоріжжя не буде повною, якщо не додати, що саме сьогодні так звана "ДНР" дала старт для Маріуполя та наново окупованих територій Донецької області отриманню російських паспортів без отримання паспорта так званої "ДНР", - повідомив у Telegram-каналі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, назвавши це "фактичним початком анексії".

Заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко заявив, що Москва готова обговорювати з Києвом обмін полоненими лише після суду над українськими військовослужбовцями. Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що виведені зі заводу Азовсталь захисники Маріуполя згодом мають бути звільнені за процедурою обміну. Обмін евакуйованих з Азовсталі українських бійців на російських військовополонених анонсувала і міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

Служба безпеки України викликала на допит у так званій вугільній справі представників вищого керівництва держави часів президентства Петра Порошенка - колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, експремʼєр-міністра Арсенія Яценюка та екссекретаря РНБО Олександра Турчинова. Усіх – як свідків.

Володимир Зеленський підтримав ідею запровадити візовий режим для росіян: відповідна петиція на сайті глави держави набрала понад 26 тисяч голосів.

Міністерство освіти і науки запевнило, що усі цьогорічні випускники отримають свідоцтва про загальну середню освіту. Наступного року планують запустити електронну версію зі свідоцтвами в Дії.

В інтерв’ю LB Live Сергій Жадан, письменник, волонтер і фронтмен гурту «Жадан і Собаки» розповів, чому залишився в рідному Харкові, який в одну мить став фронтовим містом, як допомагає захисникам України і навіть пише нові пісні – про дітей, змушених ховатися від війни в метро і підвалах...

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!