Свідоцтва про загальну середню освіту цього року отримають усі випускники, - МОН

Свідоцтва про загальну середню освіту цього року отримають усі випускники. Наступного року планують запустити електронну версію зі свідоцтвами про загальну середню освіту в "Дії". Єдиний тест замість ЗНО можна буде скласти не в один день, а протягом трьох сесій і 28 днів. Українські діти також зможуть скласти такий єдиний іспит в країнах ЄС.

Про це на брифінгу повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, передає кореспондентка LB.ua.

"Усі наші діти отримають свідоцтва про повну загальну середню освіту. Це обов'язково. Діти так чи інакше прикріплені до своїх шкіл. У разі виїзду за кордон або неможливості зв’язатися зі своєю школою вони можуть долучитися до будь-якої дистанційної школи в Україні. Тоді вже ця школа буде замовляти для них свідоцтва. Тобто всі діти в будь-якому разі отримають свідоцтва. Тому проблем з цим не повинно бути", - сказав він.

За його інформацією, 80% дітей, які виїхали з батьками за межі України, продовжували дистанційне навчання в наших школах.

Бабак наголосив, що всі свідоцтва про загальну середню освіту будуть згодом доставлені "в будь-яку частину" країни. Також вивчалося питання електронної форми свідоцтва в "Дії". Є сподівання, що такий формат запрацює, але вже з наступного року.

Щодо процесу складання вступних іспитів, то він нагадав, що ЗНО цього року проводитися не буде.

"Але разом з тим ми розуміємо ризики відміни ЗНО. Також потенційні ризики при вступі. Тому ми зробили спрощене ЗНО. Ми його не скасовували, а зробили спрощеним, коли замість декількох дисциплін, які мали складати діти, буде один національний мультипредметний тест. Він буде включати три дисципліни: українська мова, математика та історія України", - сказав він.

За його словами, цей єдиний тест можна буде здавати не в один день, а протягом декількох сесій. Наразі заплановано три такі сесії протягом 28 днів, коли можна буде скласти такий тест.

"Якщо не встиг в один день, знаходився за кордоном чи не зміг доїхати, то маєш можливість записатися на наступний день", - пояснив Бабак.

Наразі триває робота для можливості складання єдиного тесту в країнах ЄС.

"Ми це робимо у співпраці з Міносвіти цих країн, а також місцевими університетами, які нададуть свої приміщення. Для нас у першу чергу потрібні комп’ютерні класи, щоб діти змогли прийти туди та скласти такий іспит. Це буде в усіх країнах, я вас запевняю", - додав він.

Нагадаємо, 1 квітня Міносвіти остаточно скасувало у 2022 році державну підсумкову атестацію та незалежне зовнішнє оцінювання. Замість нього буде проведено НМТ, який можна буде скласти і в Україні, і за кордоном, однак фізична присутність буде обов’язковою. Раніше в МОН назвали дати національного мультипредметного тесту, його проведуть у 20 областях і Києві.