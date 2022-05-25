29450 військових та 1305 танків: Генштаб оприлюднив військові втрати РФ

З початку повномасштабного вторгнення в Україні загинуло 29 450 військових РФ, за минулу добу було ліквідовано сто окупантів.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян на 25 травня орієнтовно склали:

особового складу – близько 29450 (+100) осіб ліквідовано,

танків – 1305 (+3),

бойових броньованих машин – 3213 (+19),

артилерійських систем – 606 (+0),

РСЗВ – 201 (+0),

засоби ППО – 93 (+0),

літаків – 206 (+1),

вертольотів – 170 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 491 (+11),

крилаті ракети – 112 (+0),

Кораблі / катери – 13 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 2217 (+5),

спеціальна техніка – 44 (+1).

Нагадаємо, минулої доби Збройні сили відбили дев'ять атак ворога на Донбасі.