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29450 військових та 1305 танків: Генштаб оприлюднив військові втрати РФ

Найбільших втрат окупанти зазнали на Лиманському напрямку.

29450 військових та 1305 танків: Генштаб оприлюднив військові втрати РФ

З початку повномасштабного вторгнення в Україні загинуло 29 450 військових РФ, за минулу добу було ліквідовано сто окупантів. 

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян на 25 травня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 29450 (+100) осіб ліквідовано,
  • танків – 1305 (+3),
  • бойових броньованих машин – 3213 (+19),
  • артилерійських систем – 606 (+0),
  • РСЗВ – 201 (+0),
  • засоби ППО – 93 (+0),
  • літаків – 206 (+1),
  • вертольотів – 170 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 491 (+11),
  • крилаті ракети – 112 (+0),
  • Кораблі / катери – 13 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2217 (+5),
  • спеціальна техніка – 44 (+1).

Нагадаємо, минулої доби Збройні сили відбили дев'ять атак ворога на Донбасі.

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