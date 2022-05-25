29450 військових та 1305 танків: Генштаб оприлюднив військові втрати РФ

З початку повномасштабного вторгнення в Україні загинуло 29 450 військових РФ, за минулу добу було ліквідовано сто окупантів.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян на 25 травня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 29450 (+100) осіб ліквідовано,
- танків – 1305 (+3),
- бойових броньованих машин – 3213 (+19),
- артилерійських систем – 606 (+0),
- РСЗВ – 201 (+0),
- засоби ППО – 93 (+0),
- літаків – 206 (+1),
- вертольотів – 170 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 491 (+11),
- крилаті ракети – 112 (+0),
- Кораблі / катери – 13 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2217 (+5),
- спеціальна техніка – 44 (+1).
Нагадаємо, минулої доби Збройні сили відбили дев'ять атак ворога на Донбасі.