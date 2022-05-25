Зеленський: "Мир буде. Питання лише, з яким президентом Росії буде домовлятися Україна"

Президент України вважає, що Путін існує в нереальному інформаційному світі і не усвідомлює дійсності.

Терміни закінчення війни Росії проти України залежать від декількох речей. Перша – це бажання різних сторін, зокрема обʼєднаного Заходу, щодо фінансової міцності та озброєння України.

Також це бажання обʼєднаного Заходу не боятися, а воювати з РФ. Таку точку зору президент Володимир Зеленський висловив під час Української сніданкової дискусії в Давосі. Глава держави мав виступ в онлайн-форматі.

"Воювати в цій гібридній війні по-різному, не своїми людьми. І також це залежить від бажання Російської Федерації. Ця війна в будь-якому випадку закінчиться. І ми розуміємо з вами, що є військова частина війни. І після військової частини в будь-якому випадку – я упевнений – буде мирний процес, і буде стіл перемовин, і буде мир", – наголосив він.

Питання залишається, з ким наша держава буде домовлятись – тобто з яким президентом Росії буде домовлятись Україна.

"І це також залежить від уже діючого президента Росії. На сьогодні, мені здається, діючий президент Російської Федерації не усвідомлює, що відбувається. Мені здається, що він уже у своєму інформаційному світі, не розуміючи, що Україна не піде на поступки. Ми боремося на своїй землі, і не проти когось, а війна Україна за – за себе, землю, свободу, майбутнє. Нам нема куди йти з цієї землі, немає можливості, немає і бажання", – наголосив він.

Зеленський вважає, що пробувати йти дипломатичним шляхом з чинною владою Росії можна буде, коли вона усвідомить усю реальність. Чи буде пізно для таких перемовин – залежить від багатьох речей, можливості і бажання українського суспільства.

Президент підкреслив, що фактично Україна бореться і воює за незалежність і свободу протягом сторіч.

Нагадаємо, Зеленський наголошував, що говорити про мир буде з Путіним тільки без посередників. Його вимогою є також те, щоб на столі перемовин було єдине питання – припинення війни.