Росія завдала авіаудару та артилерійських обстрілів по Сумщині і веде наступ на Сєвєродонецьк, – ОВА

На Донеччині бої точаться вже в самому Лимані.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Тернопільській, у Львівській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, та Полтавщині.

У Сумській області був обстріл артилерією з території Росії та ракетний авіаудар з літака, який не перетинав державний кордон. Постраждали будинки мирних мешканців Краснопілля – близько 20. Також ушкоджень зазнала ЛЕП. Половина селища лишається без електроенергії. Поранених, за попередніми даними, немає, йдеться у зведенні від ОВА станом на 8-му ранку.

На Дніпропетровщині – три ракетні удари по Кривому Рогу. Влучили у промислове підприємство. Сильні руйнування. Дані про постраждалих уточнюються. І знову обстріли Широківської та Апостолівської громад, що на межі з Херсонщиною. Апостолове частково без світла. Люди не постраждали.

По Запоріжжю сьогодні зранку російські війська запустили чотири крилаті ракети. Одну з них збила наша ППО. Зараз обстежується уражена територія, на місці події працюють відповідні служби. Детальна інформація уточнюється.

Харків уночі пережив поодинокі обстріли. Протягом доби в області постраждали четверо людей: Харківський р-н, м. Дергачі – 1 особа; Ізюмський р-н: с. Савинці та с. Шевченкове – 3 особи. У Дергачах одна людина загинула.

На Луганщині жорсткі бої за Сєвєродонецьк, постійні мінометні обстріли. Зруйновані два будинки в Сєвєродонецьку. По чотири – в Новодружеську, Врубівці та Комишувасі, по три – у Золотому та Тошківці, по два – в Катеринівці та Нирковому, один – у Гірському. Зранку, за підтримки артилерії, російські окупанти ведуть наступ на Сєвєродонецьк. За добу в області – 6 загиблих, 8 поранених цивільних.

У Донецькій області ситуація гостра, але контрольована ЗСУ. Ускладнення на Лиманському напрямку – бої вже точаться у самому Лимані. Авдіївська ВА: всю ніч місто та лінія фронту навколо міста під обстрілами, багато прильотів, пожеж. Попри вкрай тяжкі обстріли й атаки, тримаються Вугледар, Мар'їнка і Красногорівка. За добу в області – 12 загиблих, 10 поранених цивільних.

Миколаївщина: ввечері та вночі знову від обстрілів страждала Широківська громада. Пошкоджень і потерпілих немає, обстріли були за межами населених пунктів. Вночі ворог знову обстріляв Миколаїв зі "Смерча". Інформація щодо пошкоджених об’єктів та постраждалих уточнюється. Внаслідок обстрілу смт Первомайське Первомайської громади зруйновано житлові будинки та цивільні гаражі. Постраждалих немає.

Також були обстріли в с. Лимани Галицинівської громади. Данні щодо постраждалих уточнюються.Удень та вночі обстрілювали Березнегуватську громаду. За попередньою інформацією, потерпілих і пошкоджень немає. Внаслідок обстрілу Шевченківської громади відбулося загоряння приватної автівки.

Херсонщина: окупанти продовжують активні бойові дії. Минулої доби на території області було багато вибухів, обстрілів та зафіксовано декілька вертольотів і винищувачів. Після вибухів у другій половині дня трапився збій у роботі мобільних операторів, весь день вони працювали з перебоями. Стабільно тяжка ситуація в окупованих населених пунктах колишньго Високопільського, Великоолександрівського, Нововоронцовського та Білозерського районів.