Російські війська обстріляли ракетами Запоріжжя, загинула жінка (доповнено)

Сьогодні зранку війська окупантів випустили чотири ракети по Запоріжжю. Унаслідок обстрілів пошкоджено 62 будинки, одна людина загинула, троє поранених.

Про це повідомила в Telegram Запорізька ОВА.

"Сьогодні, 25 травня, о 05:13 російські війська запустили чотири крилаті ракети по Запоріжжю. Одну з них збила наша ППО", – йдеться в повідомленні.

Інші три атакували два райони міста: гатили по цивільних об’єктах Шевченківського району та торговельному центру в Олександрівському районі. У приватному секторі пошкоджено щонайменше 62 будинки.

Унаслідок обстрілів загинула жінка, троє поранених.

Нагадаємо, вранці 11 травня російська армія завдала ракетного удару по Запоріжжю. Знищено інфраструктурний об’єкт.