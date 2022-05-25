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Російські війська обстріляли ракетами Запоріжжя, загинула жінка (доповнено)

Одну ракету з чотирьох перехопила система ППО. 

Російські війська обстріляли ракетами Запоріжжя, загинула жінка (доповнено)
Наслідки обстрілів у Запоріжжі. Ілюстративне фото
Фото: Запорізька ОВА

Сьогодні зранку війська окупантів випустили чотири ракети по Запоріжжю. Унаслідок обстрілів пошкоджено 62 будинки, одна людина загинула, троє поранених. 

Про це повідомила в Telegram Запорізька ОВА. 

"Сьогодні, 25 травня, о 05:13 російські війська запустили чотири крилаті ракети по Запоріжжю. Одну з них збила наша ППО", – йдеться в повідомленні.

Інші три атакували два райони міста: гатили по цивільних об’єктах Шевченківського району та торговельному центру в Олександрівському районі. У приватному секторі пошкоджено щонайменше 62 будинки.

Унаслідок обстрілів загинула жінка, троє поранених. 

Нагадаємо, вранці 11 травня російська армія завдала ракетного удару по Запоріжжю. Знищено інфраструктурний об’єкт.

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