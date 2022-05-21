Обмеження щодо курсу валют залишаються в безготівковому сегменті, - НБУ

У Національному банку України підготували роз'яснення ухваленого 20 травня рішення щодо обмежень на продаж валюти.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

"Офіційний курс гривні до долара США залишається фіксованим – на рівні 29,25 грн/дол. США. Фіксація обмінного курсу дає змогу стримати інфляційні процеси (через здешевлення критичного імпорту) та утримати під контролем інфляційні очікування. Незмінними також залишаються обмеження на встановлення курсу банками в безготівковому сегменті валютного ринку. Банки і надалі мають проводити операції з купівлі-продажу безготівкової валюти з клієнтами за курсом, що перебуває в діапазоні, де нижня межа – офіційний курс, а верхня – офіційний курс +1%", - уточнили в НБУ.

Як зазначили в Нацбанку, із 21 травня 2022 року банкам дозволено не обмежувати свої курси з продажу готівкової валюти.

"Це вирівняє умови для банків порівняно з обмінниками, що сприятиме підвищенню ефективності готівкового ринку та зменшенню коливань обмінного курсу на ньому", - уточнили в НБУ.

Національний банк України також із 21 травня зняв обмеження на встановлення курсу, за яким банки списують з рахунків клієнтів кошти в гривні, якщо клієнти розраховуються гривневими картками за кордоном або знімають з карток готівкову валюту. "Таким чином, НБУ створює можливості для зближення курсу конвертації валюти для громадян, які тимчасово перебувають за кордоном, і курсу купівлі готівкової валюти для громадян, які залишаються в Україні", - резюмували в НБУ.

Раніше повідомлялося, що з 21 травня Національний банк України скасовує обмеження на курс продажу валюти.

Також стало відомо, що для підвищення стабільності на валютному ринку Нацбанк розглядає можливість повернення до плаваючого курсу.