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НБУ опублікував Основні засади грошово-кредитної політики на період воєнного стану

Нацбанк зобов'язується відпустити валютний курс по мірі нормалізації функціонування економіки та фінансової системи.

НБУ опублікував Основні засади грошово-кредитної політики на період воєнного стану
Фото: dtkt.ua

Рада Національного банку України 15 квітня ухвалила Основні засади грошово-кредитної політики на період воєнного стану. Документ буде діяти до нормалізації функціонування економіки та фінансової системи. Про це повідомляє РБК з посиланням на прес-службу НБУ.

Відповідно до Основних засад ГКП, НБУ зобов'язується повернутися до режиму інфляційного таргетування з плаваючим курсоутворенням у міру нормалізації функціонування економіки та фінансової системи.

Як зазначається в документі, з метою збереження фінансової стабільності в Україні НБУ вимушено зафіксував обмінний курс та запровадив низку адміністративних обмежень, зокрема на валютні операції та рух капіталу. Крім того, НБУ тимчасово відклав ухвалення рішень щодо облікової ставки.

"У міру відновлення здатності валютного ринку до самобалансування НБУ і далі послаблюватиме валютні та капітальні обмеження та поступово повернеться до плаваючого курсоутворення. Важлива передумова для цього - відчутне зростання обсягів пропозиції валюти, зокрема з боку експортерів в умовах пожвавлення виробництва та відновлення транспортної логістики. Поступова відмова від фіксованого курсу та послаблення обмежень дадуть змогу уникнути накопичення значних макроекономічних дисбалансів", - йдеться в документі.

Зниження невизначеності та посилення дієвості каналів монетарної трансмісії дозволять центробанку повернутися до традиційного режиму інфляційного таргетування. НБУ відновить прогнозний цикл та повернеться до застосування ключової ставки як основного монетарного інструменту для зниження інфляції до цілі НБУ 5% та утримання під контролем інфляційних очікувань.

Ураховуючи необхідність забезпечення належної відсічі широкомасштабній збройній агресії росії та безперебійного фінансування системи державних фінансів, НБУ підтримує державний бюджет України.

Водночас центробанк фінансує лише критичні видатки уряду в обмежених обсягах та зберігає повну прозорість у висвітленні таких операцій.

НБУ і надалі зберігатиме власну інституційну, фінансову та операційну незалежність для належного виконання своїх функцій.

Зокрема, центробанк продовжить самостійно визначати доцільність та обсяги операцій із фінансування дефіциту державного бюджету. Також Національний банк уникатиме запровадження інструментів, які можуть призвести до послаблення довіри до монетарної політики, розбалансування очікувань та посилення фіскального домінування.

Нагадаємо, Нацбанк дозволив банкам продавати населенню готівкову іноземну валюту.

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