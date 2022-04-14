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НБУ вирішив зберегти облікову ставку на рівні 10%

До режиму інфляційного таргетування з плаваючим курсоутворенням Нацбанк повернеться за умови нормалізації економіки.

НБУ вирішив зберегти облікову ставку на рівні 10%
Фото: пресслужба НБУ

На плановому засіданні Комітету з монетарної політики Національного банку України 14 квітня розглянули питання про вплив війни на економіку держави. 

Наразі Нацбанк вирішив зберегти облікові ставку на рівні 10%, інформує пресслужба регулятора.

"Розгляд питання щодо зміни облікової ставки вирішено відкласти. За поточних умов вплив облікової ставки на функціонування грошово-кредитного та валютного ринків є обмеженим. Зважаючи на це, вона й надалі залишатиметься незмінною – на рівні 10% – до відновлення дієвості каналів монетарної трансмісії", – зсказано в повідомленні.

Зазначається, що за нормалізації функціонування економіки та фінансової системи НБУ поступово повернеться до режиму інфляційного таргетування з плаваючим курсоутворенням та відмовиться від фінансування бюджету.

Раніше Нацбанк вирішив, що до кінця війни курс буде на рівні 29,25 грн за долар.

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