Відбувся четвертий обмін полоненими, Україна повернула 30 людей, серед яких 8 цивільних

Сьогодні, 14 квітня, відбувся четвертий обмін полоненими з Росією. Україні вдалося повернути 30 осіб, серед яких 8 цивільних.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук .

"За наказом президента Зеленського, сьогодні відбувся черговий, четвертий, обмін військовополоненими. Обміняно 5 офіцерів і 17 військовослужбовців рядового складу. Також звільнено 8 цивільних, включаючи 1 жінку. Загалом сьогодні додому їдуть 30 наших громадян", – повідомила урядовиця.

Нагадаємо, 1 квітня було визволено 86 українських військовослужбовців, серед них 15 жінок.

24 березня в Україну повернулися 19 моряків з острова Зміїний і ще 10 військовослужбовців. Україна віддала натомість 10 захоплених у полон окупантів та 11 цивільних російських моряків, яких ми врятували із затопленого судна біля Одеси.

9 квітня відбувся третій обмін полоненими, Україна повернула 26 людей. Серед них 12 українських військових, з яких одна жінка-офіцер, 14 цивільних, включаючи 9 жінок.

До того Україна обміняла полоненого мера Мелітополя на солдатів-строковиків, яких Росія відправила на війну.