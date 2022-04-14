Двох українських пілотів звільнили з полону в РФ: їх примушували записувати відео і погрожували відрізанням частин тіла

Чиж і Пепеляшко були затримані 8 березня в Новій Басані, а утримувались у Курську.

З російського полону повернулися українські пілоти Іван Пепеляшко та Олексій Чиж. Росіяни затримали їх 8 березня в селі Нова Басань (Чернігівська область).

Декілька разів Пепеляшка та Чижа перевозили з місця на місце, аж поки не посадили в курське СІЗО до вісьмох інших українських військових. Про це повідомили на сторінці ГУР Міноборони у Facebook.

"Хлопці тримаються, але в більшості рани почали гноїтися. Просили росіян дати хоча б бинти і зеленку, подбати про найтяжчих. Але марно", – розповів Пепеляшко про умови утримання українських полонених.

Окрім того, росіяни постійно допитували їх. Кожен допит починався з пропаганди про "створення України Леніним". Українців також примушували записувати пропагандистські відео.

"Якщо відмовлялись, погрожували, що перестануть перев’язувати рани товаришам. Казали, що будуть відрізати запалені частини по шматочку. Згадували про наші сім’ї та про небезпеку, яка їм загрожує", – сказав Чиж.

Пепеляшко додав, що окупанти весь час повторювали, що хочуть звільнити Україну від "нацистів" і що Галичину собі забере Польща.

"Одразу після повернення з полону пілотів зустрів начальник ГУР МО Кирило Буданов. Зараз Іван Пепеляшко та Олексій Чиж перебувають у безпеці. Вони у шпиталі та отримують отримують усю необхідну медичну допомогу. Україна продовжує боротися за всіх своїх полонених. Ми зробимо все, щоб повернути додому кожного з них", – зазначили в ГУР.

Дата звільнення пілотів з полону не повідомляється. Україна і Росія провели декілька обмінів полоненими.