Фото: Іван Станіславський

13 квітня у Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла пройшла церемонія прощання з Тарасом Бобаничем (друг Хаммер).

Командир 2 батальйону ДУК «Правий сектор» був легендою національно-патріотичного руху. Загинув 8 квітня під Ізюмом у бою з російськими окупантами.

Фото: pravyysektor.info

Траурна процесія, що налічувала кілька сотень людей, пройшла від центру Львова до Личаківського цвинтаря. Поховали Хаммера з військовими почестями на Марсовому полі серед почесних поховань Героїв, що віддали життя за незалежність України.

На церемонії прощання вдові Тараса Бобанича було передано посмертні нагороди й відзнаки від низки військових і громадських організацій.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський