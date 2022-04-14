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Львів провів в останню путь комбата ДУК Тараса Бобанича

Друг Хаммер загинув під Ізюмом.

Фото: Іван Станіславський

13 квітня у Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла пройшла церемонія прощання з Тарасом Бобаничем (друг Хаммер).

Командир 2 батальйону ДУК «Правий сектор» був легендою національно-патріотичного руху. Загинув 8 квітня під Ізюмом у бою з російськими окупантами.

Фото: pravyysektor.info

Траурна процесія, що налічувала кілька сотень людей, пройшла від центру Львова до Личаківського цвинтаря. Поховали Хаммера з військовими почестями на Марсовому полі серед почесних поховань Героїв, що віддали життя за незалежність України.

На церемонії прощання вдові Тараса Бобанича було передано посмертні нагороди й відзнаки від низки військових і громадських організацій.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

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