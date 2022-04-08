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​На фронті загинув командир 2-го окремого батальйону ДУК «Правий сектор» Тарас «Хаммер» Бобанич

33-річний воїн виконував бойове завдання на Харківщині.

​На фронті загинув командир 2-го окремого батальйону ДУК «Правий сектор» Тарас «Хаммер» Бобанич
Тарас «Хаммер» Бобанич
Фото: 2-й окремий батальйон ДУК ПС

8 квітня на фронті загинув член проводу руху «Правий сектор» та керівник Львівського обласного осередку «Правого сектора» Тарас «Хаммер» Бобанич.

Про це повідомив у Facebook 2-й окремий батальйон ДУК «Правий сектор».  

«У бою проти московських окупантів під час виконання бойового завдання підрозділом на Ізюмському напрямку загинув командир 2-го окремого батальйону ДУК «Правий сектор», член проводу НВР «Правий сектор», легендарний націоналіст Тарас Бобанич», – йдеться в повідомленні.

33-річний Тарас Бобанич народився у Трускавці. Закінчив юридичний факультет Львівського державного університету внутрішніх справ.

Восени 2013 року долучився до «Правого сектору». Брав участь у Революції Гідності. 

З 2014 року воював проти окупантів у складі ДУК «Правий сектор». Брав участь у бойових діях в складі 1-ї окремої штурмової роти ДУК ПС.

В 2019 році «Хаммер» став заступником Командира ДУК «Правий сектор» з питань діяльності резервних підрозділів. 

Восени 2015 року був одним з координаторів акції «Громадянська блокада Криму» – товарної блокади адміністративного кордону з тимчасово окупованим Росією півостровом. 

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Тарас Бобанич очолив 2-й окремий батальйон ДУК «Правий сектор».

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