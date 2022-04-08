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Ворог увечері завдав ракетного удару поблизу Одеси, жертв немає

Однак є загиблі від удару по селищу Красносілки, який росіяни завдали вночі. 

Ворог увечері завдав ракетного удару поблизу Одеси, жертв немає
Максим Марченко
Фото: скріншот

Росія увечері пʼятниці завдала ракетного удару неподалік Одеси. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Без втрат і постраждалих", – зазначив він.

Очільник ОВА Максим Марченко у відеозверненні повідомив деталі про попередню атаку. Він сказав, що вчора вночі ворог завдав удару з берегового комплексу "Бастіон" по селищу Красносілка. Є загиблі та поранені, пошкоджено інфраструктуру.

"Враховуючи події, що трапились у Краматорську та через загрозу нанесення ракетного удару по Одесі, моїм розпорядженням на території міста та Одеської області запроваджено комендантську годину з 21 години 9 квітня до 6 години ранку 11 квітня", – повідомив Марченко.

Вороги атакували Одесу вночі і пошкодили обʼєкти інфраструктури. До того росіяни били по місту 3 і 4 квітня. Зокрема було пошкоджено Одеський нафтопереробний завод і нафтосховище.

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