Тим часом російська режисерка Надія Колобаєва розповіла, що "це ми 20 березня знімали у Всеволожську падіння з вікна для нашого серіалу".

Російські ЗМІ поширюють дезінформацію, начебто загиблі в Бучі - це "кіношні манекени", яких привіз "київський режим" вже після виходу армії РФ з українського міста.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

"Основним доказом цієї тези стало відео, датоване 7.04.2022, де ніби українські військові вдягають манекен", - зазначили в ЦПД.

В ЦПД навели коментар російської режисерки Надії Колобаєвої, яка розповіла, звідки насправді взявся відеоматеріал.

"Нещодавно в ефірі "Россия-24" вирішили "викрити" українські фейки. Вони в ефірі сказали, що "двоє українців у військовій формі обмотують манекен скотчем, щоб пізніше видати його за труп". А це ми 20 березня знімали у Всеволожську падіння з вікна для нашого серіалу, а це наші постановники трюків з асистентом готують Альбертика до зйомки!», - повідомила Колобаєва.

Нагадаємо, сьогодні радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що росіяни другий день поширюють фейк про повний контроль над містом, насправді українською є більшість Маріуполя.