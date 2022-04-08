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На завтра для Лисичанської громади запланована евакуація на автобусах, можна брати хатніх улюбленців

З Дніпра волонтери допоможуть дістатися на захід. 

На завтра для Лисичанської громади запланована евакуація на автобусах, можна брати хатніх улюбленців
Сергій Гайдай
Фото: facebook.com/odalug

Мешканці Лисичанської територіальної громади (Луганщина) 9 квітня матимуть змогу евакуюватися автобусами до Дніпра. Зі собою можна брати хатніх улюбленців, повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Волонтери допоможуть у пошуці варіантів розміщення на заході України чи в Європі з безоплатним проживанням та харчуванням українських біженців. Волонтери допоможуть потребуючим безоплатно дістатися до цих місць тимчасового проживання", – зазначив він. 

Форма для заповнення за посиланням

Нагадаємо, 6 квітня міністерка з питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук закликала евакуюватися мешканців Донецької, Луганської та Харківської областей. Україна готується до загострення на цих напрямках.

8 квітня Гайдай повідомив, що Росія завершила підготовку до великої битви за Донбас. 

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