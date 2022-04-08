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Мешканців ОРДЛО далі ловлять на вулицях і відправляють, як гарматне м’ясо, на передову, – СБУ

"У них одне призначення – бути розхідним матеріалом".

Мешканців ОРДЛО далі ловлять на вулицях і відправляють, як гарматне м’ясо, на передову, – СБУ
Фото: скріншот

Окупанти продовжують ловити мешканців ОРДЛО просто на вулицях, щоб відправити на передову.

Підтвердження цьому – численні свідчення полонених, які є у розпорядженні СБУ, повідомили у спеслужбі.

“Ось цього мешканця Макіївки, за його словами, “забрали по мобилизации с улицы”. А вже в кінці березня спорядили автоматом і 4 магазинами з патронами, посадили в БМП разом з іншими “новобранцями” та повезли на передову. Без бронежилетів. Навіщо?...”, – йдеться у повідомленні.

Машину підбили ще по дорозі. “Вцілілий вояка сподівався, що тих, хто вижив, відправлять подалі від фронту. Але їх “раненых и побитых” просто пересадили в інше БМП і повезли далі. Бо у них було одне призначення – бути розхідним матеріалом. Їхнє життя не входило в плани окупантів”, – додали у СБУ.

Здавшись у полон воїнам ЗСУ, цей чоловік “нібито зрозумів, що реальність відрізняється від пропагандистської картинки на ТБ”.

Нагадаємо, у СБУ повідомили, що російські солдати відмовляються від медалей “ветерана спецоперації” і прагнуть вирватися додому.

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