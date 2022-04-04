Окупанти відмовляються від нагород Путіна: “Везите меня домой! Мне, нах*й нужны ваши медали…”

Вони втомилися від життя “у підземеллі”, бо під натиском українських захисників рашисти вимушені ховатися в укриттях.

Російські солдати відмовляються від медалей “ветерана спецоперації” і прагнуть вирватися додому.

Про це йдеться у нових розмовах російських окупантів, які вдалося перехопити СБУ.

“Ветеран? Еб*л я все эти медали! Нам тут медалей наобещали... “Вы каждый получите медаль, и за это еще деньги”, а я говорю: идите вы все, нах*й! Везите меня домой! Мне, нах*й нужны ваши медали…”, – говорить загарбник своїм друзям з РФ.

Він каже, що втомився від життя “у підземеллі”, бо під натиском українських захисників рашисти вимушені ховатися в укриттях: “Я приеду – могу на кладбище работать. Живу 2 метра под землей…”.

Він уже не може чути звуків вибухів: “Я на каждый шорох реагую! Что-то пролетает – сразу прячусь. На новый год – никаких салютов! Я любого шороха боюсь!”.

Нагадаємо, уродженець Херсонської області, котрий нині воює проти України у складі російської армії, запропонував матері вивезти її з окупованого РФ рідного міста. Проте жінка відмовилася.