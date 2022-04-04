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Військові 30-ї омбр ім. Князя Острозького показали, як "прихильники Кобзона "розлетілися" до нього на концерт"

"Приємного перегляду. До нових серій!"

Військові 30-ї омбр ім. Князя Острозького показали, як "прихильники Кобзона "розлетілися" до нього на концерт"
Фото: скрин відео

30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького показала один з епізодів роботи в царині знищення окупантів.

Відео оприлюднено на сторінці бригади у фейсбуці.

"Чергові прихильники Кобзона зіграли головну роль в новій серії "Пункт призначення" і «розлетілися» до нього на концерт. Авторський колектив блискавичного сценарію - військові 30-ки. Приємного перегляду. До нових серій!", – прокоментувала відео пресслужба бригади ім. князя Костянтина Острозького. 

За оперативними даними Генштабу ЗСУ, Росія у війні з Україною втратила вже понад 18,3 тис. живої сили, 647 танків, 1844 броньованих машин, 1273 одиниць автомобільної техніки тощо.

Раніше Командування Десантних військ показало, як боєць 81-ї бригади знищує ворожі літаки з ПЗРК. На особистому рахунку солдата два російські СУ.

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