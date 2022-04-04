Окупанти заперечують причетність до вбивств і катувань людей у Бучі, – РНБО

Разом з українською армією до міста зайшли незалежні ЗМІ. Всі фото- та відеодокази злочинів уже опубліковано.

Фото: facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd

Росія запустила масштабну інформаційну кампанію після того, як світ побачив кадри злочинів окупантів проти мирного населення у Бучі на Київщині. Рашисти заперечують свою причетність до вбивств і катувань людей або звинувачуючи у своїх злочинах Україну.

Окупанти зокрема стверджують, що це чергове "інсценування, постановка київського режиму" або що "всі російські підрозділи повністю вийшли з Бучі ще 30 березня" чи що "виїзди з Бучі не перекривали".

Центр протидії дезінформації при Раді безпеки та оборони України спростовує російські фейки.

По-перше, РФ публікувала карти за 02.04.2022, де вказано, що окупанти ще в області.

По-друге, разом з українською армією до міста зайшли незалежні ЗМІ. Всі фото- та відеодокази вже опубліковано.

"Тепер нам відомо, що окупанти возили за собою мобільні крематорії не лише для приховування власних втрат, а й злочинів проти мирного населення України", – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, вчора президент Зеленський запросив Меркель і Саркозі відвідати Бучу й побачити наслідки 14 років політики поступок Росії.

Світові лідери вимагають притягнення до відповідальності всіх, причетних до "різанини в Бучі".