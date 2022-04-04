Ситуація у регіонах станом на 8:00

У багатьох областях - на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, у Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській областях, на Житомирщині, Сумщині, Черкащині та Полтавщині - ніч минула відносно тихо. Про це йдеться в ранковому зведенні ОДА станом на 8:00 4 квітня.

Неспокійно в Одеській області: вночі — ракетний обстріл Одеси. Є попадання в інфраструктурний об'єкт. Деталі встановлюють.

Тернопільщина: під час повітряної тривоги вчора приблизно о 22.30 ворог скинув ворожий об'єкт на територію нафтобази в Тернополі. Постраждалих немає. На місці працюють працівники служби ДСНС та поліції.

Харків: увечері окупанти обстріляли Слобідський район Харкова - 7 людей загинули, 34 поранені, серед них 3 дітей.

Бої тривають в Ізюмському напрямку.

Донецька область. Мар'їнка — спроба наступу, атаку відбито. Зараз усе контрольовано.

Авдіївка — обстріли реактивною артилерією. Є поранені серед цивільних, пошкоджено житлові будинки та інфраструктура. Красногорівка, Вугледар, Світлодарськ — обстріли.

Маріуполь - без змін. Блокада. Зелений коридор, обіцяний для Червоного Хреста, не спрацював.

Луганщина: майже всі міста під постійним мінометним вогнем, всюди пожежі. Обсяги руйнувань та дані про поранених і загиблих наразі встановлюються.

Учора під час артобстрілу в Новодружеську загинули два волонтери, які видавали гуманітарку людям.

Миколаївська область. По місту обстріли вдень та вночі. Дані про потерпілих унаслідок обстрілів уночі уточнюються. Сьогодні вранці знову були обстріляні спальні райони Миколаєва. Дані про постраждалих уточнюються. Учора ввечері було обстріляно місто Очаків, є загиблі та поранені.

Погіршується ситуація на Херсонщині. Вибухи та обстріли на території всієї області, особливо на кордонах Дніпропетровщини та Миколаївщини. У селах відсутні світло та вода, ліків немає взагалі, а магазини зачинені з початку війни. Ситуація критична. За останню добу 67 населених пунктів на Херсонщині залишаються без електро- та водопостачання.

Чернігівська область: ЗСУ перевіряють звільнені від окупантів села Чернігівської області - наразі у північній частині і ближче до кордону. Обстрілів Чернігова не було, постійні повітряні тривоги.

Київська область. Триває зачистка та розмінування в Бучанському, Вишгородському та Броварському районах. У громадах, які перебували під окупацією, проводяться роботи з розмінування, відновлення газо-, електропостачання, зв'язку, завозиться гуманітарна допомога. Також правоохоронні органи проводять фіксацію злочинів, які були заподіяні окупантами мирному населенню. Встановлено посилену комендантську годину.