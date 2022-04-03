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Внаслідок російських обстрілів на Луганщині загинула одна людина, ще троє поранено

Також окупанти обстріляли хірургічне відділення лікарні в Рубіжному. 

Внаслідок російських обстрілів на Луганщині загинула одна людина, ще троє поранено
Фото: Сергій Гайдай

Внаслідок російських осбтрілів на Луганщині загинула одна людина з Рубіжного. Ще трьох осіб з міст Лисичанськ та Новодруженськ поранено. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

"Внаслідок потужних обстрілів Сєвєродонецька, Рубіжного, Лисичанська, Новодружеська пошкоджено близько 13 об’єктів, з них 3 багатоквартирних та 6 приватних житлових будинки, господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури, автомобілі. Російський снаряд влучив в дах «стратегічного об’єкту» - у хірургічне відділення лікарні в Рубіжному.Під час обстрілів 1 людина загинула (м.Рубіжне) та 3 постраждали (м. Лисичанськ, м.Новодружеськ)", - повідомив Гайдай.

Він також додав, що частина Луганської області без світла, води та газопостачання. При цьому обстріли міст та сел не припиняються.

Нагадаємо, що сьогодні у Сєвєродонецьку росіяни втретє за тиждень влучили в один із будинків в центрі міста. 

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