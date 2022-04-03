У Сєвєродонецьку росіяни втретє за тиждень влучили в один і той самий житловий будинок

Кожного разу бійці ДСНС гасили полум’я і рятували тих, хто там ще залишався.

У Сєвєродонецьку росіяни втретє за тиждень влучили в один із будинків в центрі міста. Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

"Тільки росіянам відомо, який саме стратегічний об’єкт вони хотіли знищити в цьому районі – там розташовані лише житлові будинки. Однак ворог за останній тиждень тричі бив по цьому кварталу і усі три рази влучав в дім, де проживали звичайні сєвєродончани. Кожного разу бійці ДСНС гасили полум’я і рятували тих, хто там ще залишався. Бо наразі власного дому в цих людей вже практично немає", - написав Гайдай.

Фото: t.me/luhanskaVTSA

Він також повідомив, що за минулу добу найбільше руйнувань через російське вторгнення зазнали Сєвєродонецьк, Рубіжне та Лисичанськ.

"Так, у Сєвєродонецьку сталося займання шістьох багатоповерхівок і магазину, у Рубіжному – п’ятьох об’єктів житлового фонду, у Лисичанську – двох", - повідомив Гайдай.

Тривають бої в окремих кварталах міст Рубіжне та Попасна.

Нагадаємо, учора під Сєвєродонецьком російські окупанти перебили газогін діаметром 500 мм, загалом без газу 36 населених пунктів області.