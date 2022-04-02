​Мешканці окупованого Рубіжного, примусово вивезені в Луганськ, влаштували акцію протесту, – Гармаш

Українські громадяни, примусово вивезені окупантами до Луганська з нещодавно окупованого міста Рубіжне, підняли синьо-жовтий прапор та влаштували акцію протесту.

Про це повідомив відомий журналіст з Донецька, член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш.

«Скандал у Луганську! Мешканці Рубіжного, «звільнені» від мирного життя, сьогодні вранці вивісили на будівлі гуртожитку педінституту, де їх розмістили, український прапор та влаштували мітинг, – розповів він. – Вимагали повернення в Україну та обурювалися тим, що «визволителі» зруйнували їхні будинки, а замість нормального життя змушують жити в гуртожитку, на пайках. Запитав свого джерела у Луганську, що з ними зробили? Відповідь була: «а що з ними зробиш? Там одні жінки, діти та старі…». Отак «жертви українського нацизму» підривають скрєпи російського міра зсередини!».

Нагадаємо, окупанти примусово вивезли до РФ персонал і пацієнтів пологових будинків Маріуполя.

Російські війська насильно вивозять українців углиб окупованих територій або в РФ. Орієнтована кількість депортованих становить щонайменше 40 тисяч осіб.