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​Мешканці окупованого Рубіжного, примусово вивезені в Луганськ, влаштували акцію протесту, – Гармаш

Люди вимагали повернення в Україну.

​Мешканці окупованого Рубіжного, примусово вивезені в Луганськ, влаштували акцію протесту, – Гармаш
Зруйновані будинки на Луганщині
Фото: Facebook/Сергій Гайдай

Українські громадяни, примусово вивезені окупантами до Луганська з нещодавно окупованого міста Рубіжне, підняли синьо-жовтий прапор та влаштували акцію протесту. 

Про це повідомив відомий журналіст з Донецька, член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш.

«Скандал у Луганську! Мешканці Рубіжного, «звільнені» від мирного життя, сьогодні вранці вивісили на будівлі гуртожитку педінституту, де їх розмістили, український прапор та влаштували мітинг, – розповів він. – Вимагали повернення в Україну та обурювалися тим, що «визволителі» зруйнували їхні будинки, а замість нормального життя змушують жити в гуртожитку, на пайках. Запитав свого джерела у Луганську, що з ними зробили? Відповідь була: «а що з ними зробиш? Там одні жінки, діти та старі…». Отак «жертви українського нацизму» підривають скрєпи російського міра зсередини!». 

Нагадаємо, окупанти примусово вивезли до РФ персонал і пацієнтів пологових будинків Маріуполя

Російські війська насильно вивозять українців углиб окупованих територій або в РФ. Орієнтована кількість депортованих становить щонайменше 40 тисяч осіб.

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