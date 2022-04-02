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"За межами розуміння": ЗСУ показали фото Ірпеня після окупантів

Фото: Сухопутні війська ЗС України

Військові показали фотографії зі звільненого від російських окупантів Ірпеня. Фото розміщені на сторінці Сухопутних військ ЗСУ в телеграмі.

У ЗСУ зазначили, що те, що росіяни лишили після себе, поза межами людського розуміння.

"Місто Ірпінь після звільнення від російських окупантів. Зруйновані будинки та долі людей, нездетоновані боєприпаси та запах гару. Це рускій мір. Його ні з чим не сплутати. Це розруха, вбивства цивільних, мародерство та ще безліч злочинів, які для нормальних людей є поза межами розуміння. Це орда без правил і поза законом. Ми відбудуємось, але ми ніколи не пробачимо і вб'ємо кожного окупанта. Перемога буде за нами. Смерть ворогам!" - зазначено в повідомленні.

Фото: Сухопутні війська ЗС України

Фото: Сухопутні війська ЗС України

Фото: Сухопутні війська ЗС України

Фото: Сухопутні війська ЗС України

Фото: Сухопутні війська ЗС України

Фото: Сухопутні війська ЗС України

Фото: Сухопутні війська ЗС України

Фото: Сухопутні війська ЗС України

Фото: Сухопутні війська ЗС України

Фото: Сухопутні війська ЗС України

Фото: Сухопутні війська ЗС України

Фото: Сухопутні війська ЗС України

Фото: Сухопутні війська ЗС України

Фото: Сухопутні війська ЗС України

Фото: Сухопутні війська ЗС України

Фото: Сухопутні війська ЗС України

Фото: Сухопутні війська ЗС України

Фото: Сухопутні війська ЗС України

Нагадаємо, про звільнення Ірпеня від окупантів мер Олександр Маркушин повідомив 28 березня. Відучора там проводиться спеціальна поліцейська операція - працювали працівники Нацполіції в координації з підрозділами територіальної оборони, рятувальниками та представниками місцевих органів влади.

Також відео зі звільненого Ірпеня показала ДСНС.

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