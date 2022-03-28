Ірпінь звільнили від окупантів, але йдуть зачистки, – мер

Мер Ірпеня Олександр Маркушин заявив про звільнення міста від російських окупантів. Водночас там ще будуть тривати зачистки, а повертатися ірпінцям зарано через продовження обстрілів.

У Telegram Маркушин повідомив, що місто було звільнено сьогодні.

”Зараз проходить зачистка”, – зазначив він.

Маркушин подякував усім оборонцям.

”В Ірпінь повертатися поки що не можна, це небезпечно. Ми закріпляємося на наших рубежах нових і далі будемо йти і звільняти Бучу, Гостомель, Ворзель. Ми розуміємо, що на наше місто будуть ще напади, будемо боронити”, – заявив він.

Російські військові атакували Ірпінь, що поблизу Києва, з перших днів війни. 27 лютого Маркушин говорив, що атаку на місто відбито, але ворог почав обстрілювати його з повітря. Станом на минулий тиждень ЗСУ контролювали 80% Ірпеня. 26 березня мер сказав, що в місті тривають важкі бої вже кілька днів.