Сирени, порожні вулиці та захищені памʼятники. Кличко показав відео воєнного Києва

Мер української столиці Віталій Кличко оприлюднив відео життя Києва у часи війни. Майже порожні вулиці, вий сирени, оголошення про безкоштовні обіди та захист памʼятників – так нині живе місто.

”Друзі! Київ продовжує оборонятися. Ми відстоюємо право на своє майбутнє та зберігаємо свою історію і культуру. Київські пам’ятки укріплюють та захищають. Ми вистоїмо і переможемо! Слава Україні!” – написав Віталій Кличко.

Нагадаємо, що Київ звертається до всіх небайдужих представників будівельного бізнесу з проханням долучитися до захисту пам’яток.

Серед нагальних потреб:

фахівці з монтажу будівельних лісів та опалубки, будівельні альпіністи, водій маніпулятора

ліси будівельні металеві, опалубна фанера, дошка, супердифузійна мембрана вогнестійка

дизельний генератор на 5 кВт, маніпулятор.

Ті, хто має можливість допомогти за цими пунктами, можуть звернутися за телефоном: 098-689-63-22.