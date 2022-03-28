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Сирени, порожні вулиці та захищені памʼятники. Кличко показав відео воєнного Києва

Столиця продовжує оборонятися. 

Сирени, порожні вулиці та захищені памʼятники. Кличко показав відео воєнного Києва
Захист памʼятників у Києві
Фото: скріншот

Мер української столиці Віталій Кличко оприлюднив відео життя Києва у часи війни. Майже порожні вулиці, вий сирени, оголошення про безкоштовні обіди та захист памʼятників – так нині живе місто.

”Друзі! Київ продовжує оборонятися. Ми відстоюємо право на своє майбутнє та зберігаємо свою історію і культуру. Київські пам’ятки укріплюють та захищають. Ми вистоїмо і переможемо! Слава Україні!” – написав Віталій Кличко.

Нагадаємо, що Київ звертається до всіх небайдужих представників будівельного бізнесу з проханням долучитися до захисту пам’яток.

Серед нагальних потреб:

  • фахівці з монтажу будівельних лісів та опалубки, будівельні альпіністи, водій маніпулятора
  • ліси будівельні металеві, опалубна фанера, дошка, супердифузійна мембрана вогнестійка
  • дизельний генератор на 5 кВт, маніпулятор.

Ті, хто має можливість допомогти за цими пунктами, можуть звернутися за телефоном: 098-689-63-22.

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