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Зеленський в інтервʼю The Economist: "Ми переможемо. Це лише питання часу"

Для перемоги Україна потребує танків, бронетранспортерів і літаків. 

Зеленський в інтервʼю The Economist: "Ми переможемо. Це лише питання часу"
Фото: ОПУ

Україна переможе у війні, яку розвʼязала проти неї Росія. Це лише питання часу, заявив президент Володимир Зеленський у інтервʼю The Economist.

”Ми віримо в перемогу. Ні в що інше вірити неможливо. Ми абсолютно точно переможемо, тому що це наш дім, наша земля, наша незалежність. Це лише питання часу”, – висловився він. 

Перемога залежить не лише від бойового духу українців, а й від підтримки Заходу. Україна просто зараз потребує танків, бронетранспортерів і військових літаків.

”Неможливо сказати: ”Ми допоможемо вам у найближчі тижні". Це не дозволить нам розблокувати окуповані Росією міста, підвозити туди їжу для жителів, брати військову ініціативу у свої руки”, – підкреслив президент.

Зеленський наголосив, що в росіян є тисячі військових машин, і вони сунуть і сунуть. 

”Є міста, де так багато танків, що вони не можуть вийти. У них танкові затори”, – додав він. 

Нагадаємо, за словами радника голови Офісу президента Михайло Подоляка, щоденно у війні вмирає більш ніж 500 окупантів. Щоб збільшити число втрат ворожих військ Україна потребує збільшення постачання снарядів для важких та далекобійних артсистем. 

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