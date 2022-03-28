Позиції 128-ої бригади обстріляли касетними боєприпасами, більшість снарядів потрапила в мирні населені пункти

Російська армія обстріляла з реактивної артилерії позиції 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Більшість касетних боєприпасів вразила мирні населені пункти, розташовані далеко за лінією вогню.
Про це повідомили в Telegram Міноборони.
”Касетні боєприпаси (авіабомби, ракети, артилерійські чи реактивні снаряди) – особливі засоби ураження, що містять всередині однотипні бойові елементи, у тому числі міни вповільненої дії, які розкидаються в повітрі над великою територією”, – зазначили в міністерстві.
Однією з особливостей таких боєприпасів є те, що вони тривалий час можуть знаходитись на землі та становити небезпеку довго після припинення бойових дій. Саме від касетних боєприпасів гине значна кількість мирного населення, особливо діти, після закінчення воєн.
Бійці інженерно-саперного батальйону 128 бригади вже почали розміновувати місцевість, уражену касетними бойовими елементами російської артилерії.
Нагадаємо, кілька днів тому російські окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С" житловий сектор Красногорівки (Донецька область). Під час обстрілів були застосовані заборонені касетні боєприпаси.