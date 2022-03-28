Позиції 128-ої бригади обстріляли касетними боєприпасами, більшість снарядів потрапила в мирні населені пункти

Такі боєприпаси тривалий час становлять небезпеку, саме від них гине найбільша кількість мирного населення після закінчення війни.

Російська армія обстріляла з реактивної артилерії позиції 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Більшість касетних боєприпасів вразила мирні населені пункти, розташовані далеко за лінією вогню.

Про це повідомили в Telegram Міноборони.

”Касетні боєприпаси (авіабомби, ракети, артилерійські чи реактивні снаряди) – особливі засоби ураження, що містять всередині однотипні бойові елементи, у тому числі міни вповільненої дії, які розкидаються в повітрі над великою територією”, – зазначили в міністерстві.

Однією з особливостей таких боєприпасів є те, що вони тривалий час можуть знаходитись на землі та становити небезпеку довго після припинення бойових дій. Саме від касетних боєприпасів гине значна кількість мирного населення, особливо діти, після закінчення воєн.

Фото: Міністерство оборони в Telegram

Бійці інженерно-саперного батальйону 128 бригади вже почали розміновувати місцевість, уражену касетними бойовими елементами російської артилерії.

Нагадаємо, кілька днів тому російські окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С" житловий сектор Красногорівки (Донецька область). Під час обстрілів були застосовані заборонені касетні боєприпаси.