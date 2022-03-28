"Князівські воїни знищують ворожу мерзоту на землі і в повітрі".

Військові 14 омбр імені князя Романа Великого похвалилися фото знищеного російського гелікоптера..

"Мо#кальську тварюку, яка несла смерть нашим містам і селам, збили над Україною воїни Князівської бригади! Мінус одна птічка рашистська... Плюс один крок до Перемоги! Князівські воїни знищують мерзоту на землі і в повітрі!", – сказано на сторінці бригади у фейсбуці.

У дописі від 28 березня опубліковано фото російського Мі-35, який українські військові збили на Миколаївщині приблизно три тижні тому. Згодом у бригаді уточнили, що фото – ілюстративні.

Фото: facebook.com/14ombr

Фото: facebook.com/14ombr

Як повідомляли, 27 березня українські Повітряні сили знищили 4 ворожі літаки, три із них – на Київщині.

Станом на 28 березня окупанти в Україні втратили 316 одиниць авіації. Серед них 123 літаки, 127 гелікоптерів і 66 безпілотників.