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"Я сбитый летчик, меня достали": воїни Князівської бригади показали фото "пташки" окупантів

"Князівські воїни знищують ворожу мерзоту на землі і в повітрі".

"Я сбитый летчик, меня достали": воїни Князівської бригади показали фото "пташки" окупантів
Фото: facebook.com/14ombr

Військові 14 омбр імені князя Романа Великого похвалилися фото знищеного російського гелікоптера.

"Мо#кальську тварюку, яка несла смерть нашим містам і селам, збили над Україною воїни Князівської бригади! Мінус одна птічка рашистська... Плюс один крок до Перемоги! Князівські воїни знищують мерзоту на землі і в повітрі!", – сказано на сторінці бригади у фейсбуці.

У дописі від 28 березня опубліковано фото російського Мі-35, який українські військові збили на Миколаївщині приблизно три тижні тому. Згодом у бригаді уточнили, що фото – ілюстративні.

Фото: facebook.com/14ombr

Фото: facebook.com/14ombr

Як повідомляли, 27 березня українські Повітряні сили знищили 4 ворожі літаки, три із них – на Київщині.

Станом на 28 березня окупанти в Україні втратили 316 одиниць авіації. Серед них 123 літаки, 127 гелікоптерів і  66 безпілотників.

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