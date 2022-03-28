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Українська розвідка розсекретила імена та паспортні дані 620 співробітників ФСБ, які діють у Європі

Список оприлюднено на сайті ГУР Міноборони.

Українська розвідка розсекретила імена та паспортні дані 620 співробітників ФСБ, які діють у Європі
Фото: ГУР Міноборони

Головне управління розвідки Міністерства оборони України здобуло список співробітників Федеральної служби безпеки Російської Федерації, які беруть участь у злочинній діяльності країни-агресора на території Європи.

Список із 620 співробітників ФСБ (П.І.Б., місце роботи, адреса реєстрації, паспортні дані) оприлюднено на сайті ГУР Міноборони України. 

Раніше українська розвідка оприлюднила імена 667 військових з Чечні, що воюють в Україні, а також 709 військових з Бурятії, які обстрілюють українські міста.

Крім того, ГУР МО опублікувало імена 966 військових розбитої під Харковом Таманської дивізії РФ та військових із казачєй бригади окупантів.

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