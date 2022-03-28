На Чернігівщині затримали 8 осіб, які можуть бути причетні до диверсій та мародерства, - Нацполіція

Упродовж 27 березня в Чернігівській області правоохоронці затримали вісьмох осіб, яких підозрюють у диверсійній діяльності та мародерстві.

Про це повідомили в поліції Чернігівщини.

Загалом за минулу добу правоохоронці області отримали 57 повідомлень про події, які пов'язані з російською агресією.

Внаслідок обстрілів житлових кварталів Чернігова було пошкоджено кілька багатоповерхових та приватних будинків у різних мікрорайонах міста. Наразі інформацію про потерпілих уточнюють. В поліції Чернігівщини повідомили, що фіксують всі обставини та наслідки воєнних злочинів росіян.

Нагадаємо, за інформацією Офісу президента, тривають оборонні бої навколо Чернігова. Увечері 27 березня було зафіксовано мінометний обстріл одного з житлових мікрорайонів міста; на щастя, загиблих немає. У ніч на 28 березня Росія здійснила сильні обстріли позицій оборонців Чернігова та житлових кварталів.