Від початку війни в Україні вже загинуло 143 дитини, - Денісова

В Україні з початку війни з Росією загинуло 143 дитини. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Ще 216 дітей було поранено.

"Станом на 8 годину 28 березня 2022 року за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, які потребують підтвердження, з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинуло 143 дитини та постраждало 216 дітей", - зазначила Денісова.

За її словами, фактичну кількість загиблих встановити неможливо через те що, в країні ведуться активні бойові дії.

Нагадаємо, станом на 27 березня в Україні загинули 139 дітей.