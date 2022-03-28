Ситуація в регіонах станом на 8:00

Офіс президента озвучив ситуацію в регіонах станом на 8:00 28 березня 2022.
Київщина
Ракетні удари та обстріли населених пунктів в Бучанському районі - с. Петрушки, Шпітьки, втрати уточняються. Борщагівська ТГ, Вишнівська ТГ - ракетний обстріл. Є попадання в житлові будинки. Святопетрівське — обстріл пошкоджений будинок.
Бої в Ірпіні, Бучі, Гостомелі. Обстріли та бої населених пунктах вздовж Житомирської траси.
Чернігівщина
Чернігів: оборонні бої навколо міста.
Увечері — мінометний обстріл одного з житлових мікрорайонів міста, загиблих немає.
Вночі — сильні обстріли позицій оборонців міста та житлових кварталів, дані по руйнуваннях та постраждалих уточнюються.
Житомирщина
Вночі три ракетно-бомбових удари: Житомирський та Коростенський райони. Двоє поранених, 12 евакуйованих
Кіровоградська область
Одна повітряна тривога, загалом все спокійно.
Дніпропетровщина
Нічні тривоги. Зранку — спокійно.
Сумщина
На Сумщині було тихо.
Харківщина
Харків: вночі окупанти продовжували наносити удари зі зброї дальної дії по окраїнах міста.
По області: авіаударами атакували Оскіл Ізюмського району. Ракета влучила прямо в один із житлових будинків. Загинула родина із 4 осіб. 4-річна дитина поранена.
Ведуться активні бої в Ізюмі.
Запорізька область
Ніч пройшла тихо.
Волинь
Ввечері близько 22.00 був ракетний удар у нафтобазу на окраїні Луцька. За попередними даними жертв немає. Гасіння триває.
Вінничина
Ситуація спокійна.
Закарпаття
Ніч минула спокійно.
Хмельницька область
Крім тривог, — спокійно.
Тернопіль
Все спокійно.
Черкаси
Ніч — спокійно.
Львівщина
Все спокійно.
Полтаващина
Вночі повітряні тривоги, на ранок — спокійно.
Рівненщина
Крім повітряних тривог, спокійно.
Чернівці
Потвітряна тривога. А так — все спокійно
Івано-Франківськ
Все спокійно.
Луганщина
У Сєвєродонецьку та Рубіжному невпинні обстріли. У передмісті Сєвєродонецька, в с. Борівському загинула дитина.
ЗСУ вибили росіян з одного з районів Рубіжного. Загалом на Луганщині та Донеччині за день відбили 5 масованих атак російської армії – знищені танки, БМП, автотранспорт противника. Сьогодні зранку ще один загиблий та один поранений у Рубіжному.
Донеччина
Стабільно напружено — по всій лінії зіткнення. Ворог атакує, але не просунувся. Блокада Маріуполя триває. Колона автобусів, що вирушила із Запоріжжя до Бердянська для евакуації маріупольців, поки що стоїть перед в'їздом в місто - не пропускають
Миколаївщина
Ніч відносно спокійна, без урахування повітряних тревог.
Херсонщина
На Херсонщині остання доба ознаменувалася сильними вибухами. Найчастіше повідомлення про бойові дії приходили з територій, які межують з Миколаївщиною та Дніпропетровщиною (Високопілля, Велика Олександрівка, Берислав, Снігурівка, Станіслав). За останню добу російські військові дуже сильно обстріляли с. Станіслав та смт Велика Олександрівка, є загиблі, серед них діти.
Одеса
Одна вечірня тривога.