Ситуація в регіонах станом на 8:00

На сході на півночі країні ніч пройшла неспокійно.

Офіс президента озвучив ситуацію в регіонах станом на 8:00 28 березня 2022.

﻿Київщина

Ракетні удари та обстріли населених пунктів в Бучанському районі - с. Петрушки, Шпітьки, втрати уточняються. Борщагівська ТГ, Вишнівська ТГ - ракетний обстріл. Є попадання в житлові будинки. Святопетрівське — обстріл пошкоджений будинок.

Бої в Ірпіні, Бучі, Гостомелі. Обстріли та бої населених пунктах вздовж Житомирської траси.

Чернігівщина

Чернігів: оборонні бої навколо міста.

Увечері — мінометний обстріл одного з житлових мікрорайонів міста, загиблих немає.

Вночі — сильні обстріли позицій оборонців міста та житлових кварталів, дані по руйнуваннях та постраждалих уточнюються.

Житомирщина

Вночі три ракетно-бомбових удари: Житомирський та Коростенський райони. Двоє поранених, 12 евакуйованих

Кіровоградська область

Одна повітряна тривога, загалом все спокійно.

Дніпропетровщина

Нічні тривоги. Зранку — спокійно.

Сумщина

На Сумщині було тихо.

Харківщина

Харків: вночі окупанти продовжували наносити удари зі зброї дальної дії по окраїнах міста.

По області: авіаударами атакували Оскіл Ізюмського району. Ракета влучила прямо в один із житлових будинків. Загинула родина із 4 осіб. 4-річна дитина поранена.

Ведуться активні бої в Ізюмі.

Запорізька область

Ніч пройшла тихо.

Волинь

Ввечері близько 22.00 був ракетний удар у нафтобазу на окраїні Луцька. За попередними даними жертв немає. Гасіння триває.

Вінничина

Ситуація спокійна.

Закарпаття

Ніч минула спокійно.

Хмельницька область

Крім тривог, — спокійно.

Тернопіль

Все спокійно.

Черкаси

Ніч — спокійно.

Львівщина

Все спокійно.

Полтаващина

Вночі повітряні тривоги, на ранок — спокійно.

Рівненщина

Крім повітряних тривог, спокійно.

Чернівці

Потвітряна тривога. А так — все спокійно

Івано-Франківськ

Все спокійно.

Луганщина

У Сєвєродонецьку та Рубіжному невпинні обстріли. У передмісті Сєвєродонецька, в с. Борівському загинула дитина.

ЗСУ вибили росіян з одного з районів Рубіжного. Загалом на Луганщині та Донеччині за день відбили 5 масованих атак російської армії – знищені танки, БМП, автотранспорт противника. Сьогодні зранку ще один загиблий та один поранений у Рубіжному.

Донеччина

Стабільно напружено — по всій лінії зіткнення. Ворог атакує, але не просунувся. Блокада Маріуполя триває. Колона автобусів, що вирушила із Запоріжжя до Бердянська для евакуації маріупольців, поки що стоїть перед в'їздом в місто - не пропускають

Миколаївщина

Ніч відносно спокійна, без урахування повітряних тревог.

Херсонщина

На Херсонщині остання доба ознаменувалася сильними вибухами. Найчастіше повідомлення про бойові дії приходили з територій, які межують з Миколаївщиною та Дніпропетровщиною (Високопілля, Велика Олександрівка, Берислав, Снігурівка, Станіслав). За останню добу російські військові дуже сильно обстріляли с. Станіслав та смт Велика Олександрівка, є загиблі, серед них діти.

Одеса

Одна вечірня тривога.