Українські війська на Луганському напрямку відбили 5 атак ворога, а у відповідь отримали вогонь по мирних жителях. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай. За його словами, наразі пошкоджені будинки в Сєвєродонецьку та Рубіжному.

Фото: facebook.com/sergey.gaidai.loga

"Росіяни не в змозі просунутися далі, тому продовжують зриватись на мирних жителях – за останню ніч обстріляно будинки в Сєвєродонецьку та Рубіжному, про трагедію в Борівському із загибеллю дитини та пораненням ще однієї вже відомо всім. Учора ЗСУ витіснили ворога з одного з районів Рубіжного. Загалом на Луганщині та Донеччині за день ми відбили 5 масованих атак російської армії – знищено танки, БМП, автотранспорт противника", - зазначив Гайдай.

Він також зауважив, що рятувальникам вдалося заживити ще одну насосну станцію в Рубіжному та подати людям воду.

Згодом Гайдай уточнив інформацію щодо наслідків обстрілів.

Голова ОВА повідомив, що у Рубіжному, попередньо, один загиблий та один поранений. Втрати у живій силі також мав противник. Дані уточнюються.

Фото: facebook.com/sergey.gaidai.loga

Фото: facebook.com/sergey.gaidai.loga

"Найгарячіше в Рубіжному, Сєвєродонецьку, Попасній. Росіяни не полишають спроб захопити міста, успіху не мають. Зло зривають по мирних кварталах міст. У Рубіжному та Сєвєродонецьку пошкоджені житлові будинки, горіли квартири", – додав він.